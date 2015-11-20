Кинотеатр «Спутник»

Опубликовано в История, Недвижимо
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Спутник

Ах, эти небольшие уютные кинотеатры, в которых мы «солили» лекции и спасались вечерами от непогоды.! «Спутник», » Вузовец», «Пионер» … — они, увы, как молодость, остались в прошлом…

Игорь Гладкий

Ныне

комментария 3

  1. Михаил:
    20.11.2015 в 11:37

    Это — не «сейчас». Или автор считает, что на Яндекс.Картах актуальные фото?

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    • Демпфер:
      20.11.2015 в 13:04

      Ох, исправились…

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      • Михаил:
        21.11.2015 в 05:18

        Гуглмапс по крайней мере даёт даты. У них это место выглядит примерно так же, подписано «октябрь 2014 г.» На Яндексе большинство казанских панорам не свежее двух-трёх лет.

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