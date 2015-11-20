Кинотеатр «Спутник»

Ах, эти небольшие уютные кинотеатры, в которых мы «солили» лекции и спасались вечерами от непогоды.! «Спутник», » Вузовец», «Пионер» … — они, увы, как молодость, остались в прошлом…
Ах, эти небольшие уютные кинотеатры, в которых мы «солили» лекции и спасались вечерами от непогоды.! «Спутник», » Вузовец», «Пионер» … — они, увы, как молодость, остались в прошлом…
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комментария 3
Это — не «сейчас». Или автор считает, что на Яндекс.Картах актуальные фото?
Ох, исправились…
Гуглмапс по крайней мере даёт даты. У них это место выглядит примерно так же, подписано «октябрь 2014 г.» На Яндексе большинство казанских панорам не свежее двух-трёх лет.