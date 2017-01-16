На Крещение будет подготовлено пять купелей.

На Крещение, которое отмечается 19 января, в Казани будет подготовлено пять купелей. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров, сообщается на сайте исполкома города.

В Авиастроительном районе жители города смогут совершить крещенский обряд в поселке Щербаково, на Голубом озере, в Приволжском районе – на озере Верхний Кабан со стороны улицы Борисковская, 54 и около кафе «Сокол». В Кировском районе купель будет организована на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви (Приволжская, 32).

«В местах проведения обряда будут созданы необходимые условия для празднования Крещения, задействованы городские службы гражданской защиты населения, скорой медицинской помощи, полиции для обеспечения безопасности казанцев», — отметил он.

Шакиров также сообщил, что в четверг в 8:00 начнется утренняя праздничная служба, во время которой будут освещать воду в храмах. Освещение воды в купелях проведут с 11 до 12 часов дня.