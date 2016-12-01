Житель Татарстана провернул «провальную» аферу

В Казани 57-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В сентябре 2016 года житель Казани снял со своей банковской карты денежные средства. После этого он обратился в полицию и рассказал, что якобы с его кредитки пропали деньги. Через некоторое время мужчина потребовал у банка вернуть ему «пропавшие» денежные средства.

Однако сотрудникам банка удалось выяснить, что казанец снял деньги сам, сообщает пресс-служба МВД по РТ. За это мужчине грозит до двух лет лишения свободы.