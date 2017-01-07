В Татарстане три девушки разгромили снежный городок и сорвали гирлянды с елки

Сегодня ночью в Аксубаевском районе Татарстана три девушки разгромили снежный городок и сорвали гирлянды с елки. Об этом сообщает aksubayevo.ru.

Три девушки в возрасте 18-20 лет в Урмандеевском сельском поселении сломали снежные фигуры и сорвали гирлянды с елки у здания нового многофункционального культурного центра.

Сообщается, что «снежных вандалов» удалось задержать по горячим следам.

— Разгром устроила местная жительница с подругами, которые приехали к ней в гости, — рассказали в МВД России по Аксубаевскому району.

В настоящее время полицейские выясняют, что сподвигло девушек совершить такой поступок.