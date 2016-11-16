В Татарстане бык насмерть забодал пенсионерку

В районной больнице Высокогорского района скончалась пожилая жительница деревни Турмаяз. Пенсионерка поступила в медучреждение две недели назад с переломами ребра, тазобедренной кости и повреждениями внутренних органов. Как оказалось, тяжелые травмы женщина получила, когда пыталась прогнать стадо коров и быков со своего огорода. На пенсионерку напал разъяренный бык и забодал ее до смерти, сообщает ТК «Эфир». После произошедшего пострадавшую срочно госпитализировали в райбольницу и провели сразу пять операций подряд, но от полученных отравм она скончалась.