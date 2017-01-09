В новогодние праздники на дорогах Татарстана погибли 13 человек

В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.

В новогодние праздники, с 30 декабря 2016 года по 7 января 2017-го, на дорогах Татарстана погибли 13 человек. В 104 ДТП с пострадавшими, случившимися в республике, были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ полковник полиции Фяргат Мухаметзянов.

Водители часто выезжали на встречную полосу и превышали допустимые скоростные режимы. Именно эти действия становились причинами аварий, отметил спикер.

Погода в новогодние каникулы не радовала татарстанцев: метели и ухудшение видимости были отмечены во многих районах республики. Чтобы предотвратить ДТП с особо тяжкими последствиями, 5 января на дорогах республики было ограничено движение большегрузного транспорта.