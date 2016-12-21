В Казани школьник пытался сэкономить на LEGO 11 тысяч рублей и попался

В Казани охрана торгового центра, расположенного на Проспекте Победы, заметила на мониторе видеонаблюдения подозрительного юного посетителя.

Сотрудники увидели, что подросток, воспользовавшись тем, что в зале было мало покупателей, зашел в отдел игрушек и стал срывать штрих-коды на упаковках с дешевыми конструкторами LEGO и наклеивать их на дорогие.

Сложив в корзину девять переклеенных упаковок, паренек спокойно отправился на кассу. В это время охрана магазина вызвала полицию, которой удалось задержать 17-летнего учащегося средней школы.

— В общей сложности ущерб от действий подростка составил 11 тысяч рублей. Молодого человека доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны Татарстана.