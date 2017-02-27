В Челнах при занятиях аэройогой задушил себя 8-летний мальчик

Следком Татарстана проводит доследственную проверку по факту гибели 8-летнего мальчика в Набережных Челнах. Его тело с признаками удушения обнаружили днем 22 февраля 2017 года в квартире родственники.

Установлено, что в квартире был оборудован гамак для занятий аэройогой. Как предполагают следователи, мальчик решил самостоятельно позаниматься, залег в этот гамак, но запутался в завязках.

Родители рассказали следователям, что когда обнаружили сына, он был еще жив. Они распутали его и стали оказывать первую помощь. Однако спасти ребенка не удалось.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/57635-v-chelnah-pri-zanyatiyah-aeroyogoy-pogib-8-letniy-malchik