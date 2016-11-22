В Челнах 18-летнему рабочему на заводе «КАМАЗ» оторвало кисть руки

Минувшей ночью в Набережных Челнах 18-летнему рабочему на заводе «КАМАЗ» оторвало кисть руки. Об этом сообщает пресс-служба завода.

По предварительной версии, молодой человек принялся за уборку станка, не дождавшись полной остановки движущихся элементов. Рука рабочего попала в станок, в результате чего он лишился кисти руки.

— Пострадавший был доставлен в реанимацию челнинской больницы, — говорится в сообщении.

Генеральный директор «КАМАЗа» распорядился оказать максимальную помощь пострадавшему и провести тщательное расследование, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. На данный момент по данному факту на производстве проходит проверка, все подробности происшествия уточняются.