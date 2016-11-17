Солдат-срочник из Татарстана просит возбудить уголовное дело за избиения на службе в Подмосковье

16 ноября 25-летний солдат-срочник из Татарстана Михаил Егоров обратился к руководителю 384-го военно-следственного отдела СК России по Казанскому гарнизону с заявлением (есть в распоряжении редакции), в котором просил возбудить уголовное дело в отношении трех военнослужащих за его избиения. Об этом сообщили в правозащитной организации «Зона права».

В заявлении сказано, что 11 мая этого года Егоров был призван на военную службу, а через два дня отправился в воинскую часть 31134 в поселок Калининец Нарофоминского района Московской области для прохождения службы. По словам Егорова, в начале октября этого года командир соседней батареи старший лейтенант Альберт Семикаев предъявил ему претензии за то, что «перед входом на чердак кто-то курил», после чего бросил в него пластиковым ведром.

«Ведро попало мне в голову и разбилось. Осколок рассёк мне лоб. Пошла обильно кровь. Второй дневальный рядовой Андрей Скороходов принёс тряпку для того, чтобы вытереть пол и полотенце для того, чтобы я зажал рану. Старший лейтенант Семикаев после этого отвёл меня в канцелярию, обработал рану йодом и заклеил лейкопластырем. Как Семикаев бросил в меня ведро, видел рядовой Огурцов, который нёс службу в наряде вместе со мной в качестве дежурного. Действиями Семикаева мне была причинена физическая боль и нравственные страдания. От рассечения остался шрам на лбу», – указал в заявлении Михаил Егоров.

Кроме того, продолжил солдат-срочник, в конце октября старший прапорщик Владимир Арендарь «ударил его кулаком правой руки в бок с правой стороны». По словам Егорова, «это видел рядовой Максим Тейкин».

«В начале ноября старший прапорщик Арендарь ударил меня кулаком правой руки в грудь. Свидетелем этого также был рядовой Тейкин. Каждый раз старший прапорщик Арендарь бил меня за то, как ему казалось, я что-то делал неправильно. Действиями Арендаря мне была причинена физическая боль и нравственные страдания», – сообщил Егоров.

Помимо этого, солдат указал, что 13 ноября младший сержант Ибрагим Чахалов «ударил его кулаком правой руки в область солнечного сплетения», когда тот стоял в строю. По словам Егорова, «это видели все военнослужащие 3 батареи». «Также Чахалов мне говорил, что может любого избить до полусмерти и ему за это ничего не будет. Действиями Чахалова мне была причинена физическая боль и нравственные страдания. Его угрозу я воспринял реально и испугался за свою жизнь и здоровье», – рассказал в заявлении Михаил Егоров.

После систематических избиений Егоров ранним утром 14 ноября покинул место службы, чтобы «избежать дальнейших издевательств» и с целью найти правовую защиту от «незаконных действий должностных лиц».

«От службы в Вооружённых силах я не уклонялся, служить пошёл с желанием и мотива на уклонение от воинской службы у меня не было. Указанные выше незаконные действия должностных лиц, в чьей полной власти я находился в в/ч 31134, не оставляли мне возможности продолжать оставаться там. Оставив в/ч 31134, я, как мог, быстро добрался до дома, чтобы заявить в уполномоченный следственный орган о незаконных действиях должностных лиц», – добавил Егоров.

В итоге, Егоров просит возбудить уголовное дело в отношении старшего лейтенанта Семикаева, старшего прапорщика Арендаря и младшего сержанта Чахалова по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»). Кроме того, «в целях обеспечения защиты от возможных противоправных действий указанных должностных лиц в связи с заявлением» Егоров просит перевести его для дальнейшего прохождения службы в другую воинскую часть.

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