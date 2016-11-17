СМИ: в Казани могут снести Храм всех религий

В Казани могут снести Храм всех религий. После смерти основателя Храма Ильдара Ханова его родной брат не смог поделить права на уникальное сооружение с прорабом. Теперь спасти постройку можно, только признав ее памятником архитектуры. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Экс-прораб Мансур Калимуллин после смерти основателя проекта объявил себя хозяином и теперь не пускает на территорию храма даже родного брата архитектора.

— Он не брат, я его называю родной враг, он хочет все продать и здесь какую-то коммерческую структуру сделать, сестра тоже такая, то же самое, — говорит Калимуллин.

Отметим, что Храм всех религий Ильдар Ханов начал строить в 1994 году. Изначально он задумывался как символ религий, культур и цивилизаций. Сейчас здесь Мансур Калимуллин устраивает концерты, проводит экскурсии, продает сувениры. Однако родной брат покойного архитектора не теряет надежды вернуть Храм обратно.

— Это рейдерский захват, никаких прав он не имеет, но никого не пускает, ни меня, ни сестру, ни племянницу, это такой рейдерский захват — 100%, — сказал брат покойного архитектора Ильгиз Ханов.

Но, по словам юриста, основатель Храма не оформил разрешение на строительство, поэтому родственникам рассчитывать не на что.

— Безусловно, это интересное сооружение, оно красивое и стало уже достопримечательностью Казани. Но это только с чисто человеческой точки зрения. С точки зрения юридической это не более чем неузаконенная постройка. Так что здесь придется разбираться не только между наследниками, но и с государственными органами, — отмечает Виктор Шабанов.

Сейчас стороны конфликта ждут, когда Министерство культуры Татарстана решит, какой статус присвоить сооружению. Если Храм признают памятником регионального значения, то за его сохранностью будет следить государство. Если нет – дальнейшая судьба строения остается неизвестной.