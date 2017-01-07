На Волге в Казани второй день ищут пропавшего рыбака

В акватории Волги 5 января пропал 58-летний рыбак.

Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, мужчина ушел на рыбалку в районе поселка Отары в 5.30 утра и не вернулся. При этом с собой он не брал телефон. Известно было только, что он рыбачил в акватории Волги. С половины восьмого вечера и до 23 часов спасатели Зонального поисково-спасательного отряда №2 искали мужчину вдоль береговой линии, но так и не обнаружили. Утром 6 января поисково-спасательные работы были возобновлены.

Как позже сообщили в МЧС, мужчину нашли в 12.45 в 2 км. от берега. Он очень удивился тому, что его ищут и сказал, что все это время рыбачил и здесь отличный клев.