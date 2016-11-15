На Сибирском тракте бомжи насмерть забили знакомого битой и кирпичами

В Казани вчера бомжи забили своего приятеля до смерти битой и кирпичами.

Инцидент произошел в заброшенном долгострое, расположенном на Сибирском тракте города Казани. Известно, что бездомный мужчина устроил себе жилище в подвале вышеуказанного долгостроя. Вечером к нему в гости пришли двое его друзей и женщина для совместного распития спиртного. Когда спиртное закончилось, гости начали вспоминать о былых обидах и обвинили хозяина жилища в том, что тот «сдал» их полицейским. Во время конфликта гости схватили кирпичи и биту, после чего забили ими до смерти мужчину.

Находившаяся в компании женщина выбежала на дорогу и начала останавливать машины, чтобы кто-то сообщил о произошедшем в полицию. Мимо проезжал экипаж полиции, сотрудники которого остановились и задержали бездомных, забивших до смерти своего приятеля.

По факту убийства человека в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.