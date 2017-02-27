Исполком: в Казани в зоне риска подтопления оказались 386 жилых домов

В Казани в зоне риска подтопления оказались 386 жилых домов с населением 1223 человека. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Так, в рамках подготовки к паводку власти города утвердили план мероприятий, которые должны обеспечить безопасность горожан.

— Сейчас в городе определены 7 пунктов временного пребывания населения. В каждом районе создаются группы оперативного реагирования, укомплектованные спецтехникой и насосным оборудованием, — сообщает Управление гражданской защиты.

Сообщается, что в городе в виде снега и льда скопилось около 52 миллионов тонн воды. Для борьбы с паводком подготовлено 177 аварийных бригад общей численностью 790 человек и 154 единицы техники.

— На 4 казанских мостах (через р.Нокса и р.Вертлевка), подверженных подтоплению, организуется мониторинг за ледовой обстановкой и работы по предотвращению ледяных заторов, — говорится в сообщении.