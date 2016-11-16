В Татарстане небольшие бары могут оказаться вне закона

Правительство Татарстана вновь готовит законопроект, ужесточающий правила реализации алкоголя. Пакет поправок в закон «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории РТ» будет вынесен на рассмотрение Госсовета республики в начале 2017 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на примерный план законопроектной работы парламента.

Власти планируют установить требования к минимальной площади заведений общепита, осуществляющих розничную продажу алкоголя. У баров, кафе и ресторанов площадь должна будет составлять не менее 50 кв. метров. Сейчас установленное федеральным законом ограничение в 50 «квадратов» не касается продажи пива. В Татарстане новые требования могут поставить вне закона небольшие пивные бары.

Под запретом может оказаться также продажа алкоголя в заведениях, вход в которые организован со стороны двора многоквартирного дома. Кроме того, в барах, кафе и ресторанах в принципе запретят продажу алкогольных напитков без вскрытия упаковки (сейчас это ограничение действует только в ночное время, когда алкоголь уже нельзя купить в магазине).

Владелец бара крафтового пива Fomin Дмитрий Фомин считает, что нововведения будут «в пользу крупного бизнеса»: ужесточение правил может «убить малые форматы», например, небольшие пивные бары, популярные у молодежи и туристов. Владельцам придется искать дополнительные ресурсы на аренду новых помещений либо закрывать заведения.

«В России и так трудно развивать европейские форматы: проблемы с размещением столов перед входом в заведение, строгие санитарные нормы, утвержденные еще с советских времен»,– сказал Фомин газете «Коммерсантъ».

Напомним, в 2015 г. в республике был принят так называемый «закон о наливайках», запретивший продажу алкоголя в заведениях, расположенных в нестационарных объектах и многоквартирных жилых домах. Власти объяснили введение ограничений жалобами жильцов домов, в которых магазины под видом баров продолжают торговать спиртными напитками после 22:00. Кафе и ресторанам оставили возможность продавать алкоголь при условии, что вход в заведение не находится со стороны двора, однако баров это послабление не коснулось.