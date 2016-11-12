Предсказавший победу Трампа профессор теперь прогнозирует его импичмент

Профессор американского университета, предсказавший победу Дональда Трампа на выборах президента США, теперь прогнозирует его импичмент при поддержке республиканцев, сообщает газета Washington Post.

В сентябре американский профессор истории Аллан Личман, успешно предсказывающий исход выборов уже несколько десятков лет, рассчитал по своей системе из 13 ключевых факторов, что на выборах этого года победит Трамп благодаря своей харизме.

Дональд Трамп 8 ноября одержал для многих неожиданную победу, став 45-м президентом США.

«Хочу сделать еще один прогноз, он не базируется на моей системе, просто мое внутреннее чувство. Прогнозирую, что Республиканская партия в конгрессе объявит ему импичмент. Они не хотят Трампа президентом, потому что они не могут его контролировать, он непредсказуем. Они бы с радостью хотели видеть на этой должности Майкла Пенса – полностью прямолинейного, консервативного и контролируемого республиканца. И я довольно уверен, что Трамп создаст почву для импичмента«, — сказал Личман.

Он отметил, что импичменту могут предшествовать какие-либо действия Трампа, которые поставят под угрозу национальную безопасность. Кроме того, Трамп не раскрыл свои зарубежные бизнес-связи, что тоже может быть расценено как угроза национальной безопасности США.

В субботу стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп спустя несколько дней после победы на выборах назначил избранного вице-президента Майка Пенса руководителем своей переходной команды.