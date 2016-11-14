Избранный президент Молдавии Додон признал Крым «де-факто российским»

Избранный президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев должен осторожно подходить к вопросу принадлежности Крыма, чтобы не потерять Приднестровье. Его слова в понедельник, 14 ноября, приводит РИА Новости.

«Но я уже говорил о том, что де-факто Крым — российская территория, де-юре она еще не признана Западом», — подчеркнул политик.

Он также выразил уверенность в том, что Молдавия должна сохранить добрососедские отношения с Европой, но при этом «возобновить стратегическое партнерство с Российской Федерацией».

Ранее в понедельник Додон заявил, что свой первый визит в качестве главы государства совершит в Россию.

Второй тур прямых выборов президента состоялся в Молдавии 13 ноября. Додон, глава Партии социалистов, победил на них, набрав 52,18 процента голосов. Его главный конкурент — Майя Санду — получила 47,28 процента голосов избирателей. Как сообщает ТАСС, последняя намерена опротестовать в Конституционном суде результаты второго тура. По ее мнению, голосование прошло с многочисленными нарушениями.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ по итогам прошедшего в марте 2014 года референдума, за это решение проголосовало большинство жителей полуострова. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость региона и его воссоединение с Россией.