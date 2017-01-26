Житель Казани получил 56 тыс. за сообщения о незаконном сбыте алкоголя

Житель Казани заработал 56 тыс. рублей за сообщения о незаконной продаже алкоголя. Он отправил свыше 30 обращений в государственную информационную систему «Народный контроль». Об этом сообщили сегодня в ходе итоговой коллегии Госалкогольинспекции РТ.

Казанец стал рекордсменом среди тех, кто получил материальное вознаграждение за жалобы. На втором месте – житель Набережных Челнов. Он получил 28 тыс. рублей за 23 обращения о незаконной продаже алкоголя. На третьем месте – жительница Нижнекамска, получившая за 9 сообщений в «Народный контроль» 19 тыс. рублей.

Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о материальном поощрении граждан, представляющих информацию о нарушениях законодательства на алкогольном рынке РТ. Для этих целей был выделен 1 млн рублей.

«В 2016 году поступило 625 обращений из 28 муниципальных образований», – рассказал в ходе коллегии руководитель Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей Игорь Марченко. Для сравнения: в 2015 году было всего 108 обращений.

Присутствовавший на коллегии Премьер-министр РТ Ильдар Халиков выразил татарстанцам благодарность за их активную позицию. «Можно, совершая благие дела, еще и получать такое вот вознаграждение», – отметил глава Правительства республики.

На круглосуточную горячую линию Госалкогольинспекции РТ в 2016 году поступило 376 обращений. Татарстанцы сообщают о фактах продажи алкоголя в ночное время, о реализации продукции без лицензии, размещении нестационарных торговых объектов и других нарушениях. 25 процентов подобных жалоб подтвердились.

tatar-inform.ru