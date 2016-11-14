Защитники рощи около «Казань Арены» обратились в ФСБ: парковка может привлечь террористов

Защитники рощи около «Казань Арены» обратились в Управление ФСБ России по РТ. Об этом на своей странице в соцсети сообщил один из участников инициативной группы Искэндэр Ясавеев.

По словам активистов, решение разместить парковку около стадиона «Казань Арена» повышает риски для безопасности горожан и гостей города.

— К «Казань Арене» от этого места ведет подземный переход, что неизбежно вызовет скопление значительного числа людей перед переходом и в нем самом. В условиях повышенной террористической угрозы, о которой сообщает Федеральная служба безопасности, создание таких уязвимых мест выглядит непродуманным и опасным шагом, — говорится в сообщении.