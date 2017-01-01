Загранпаспорт и водительские права будут стоить дешевле

С нового года получать госуслуги через интернет будет выгоднее, чем офлайн — в этом случае они будут обходиться на треть (30 процентов) дешевле. Этому будут способствовать вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс.

Изменения каются многих госуслуг, которые можно получить и «вживую», и через интернет. Например, оформление биометрического загранпаспорта обойдется в 3500 рублей, если подавать заявление в подразделении миграции, 2850 рублей — если через сайт госуслуг.

Станут дешевле и услуги ГИБДД — оплата госпошлины при регистрации транспорта физических лиц, получении водительских удостоверений и другие.

«Скидка» будет распространяться и на те услуги, результаты которых нужно получать в физической форме.

rg.ru