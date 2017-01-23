В Татарстане появилось первое официальное коллекторское агентство

В Татарстане официально зарегистрировано первое коллекторское агентство – фирма по взысканию задолженностей «Редут», сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Сегодня выдано первое свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр Службы.

Напомним, в июне прошлого года был принят законопроект о деятельности коллекторов, он вступил в силу с 1 января, коллекторами могут стать только организации, внесенные в реестр Федеральной службы судебных приставов.

Заокн устанавливает правила общения коллекторов с должниками. В частности, он запрещает взыскателям причинять должнику вред, угрожать и применять физическую силу, оказывать психологическое давление, повреждать имущество должника и тому подобное.

Также законопроект прописывает требования к коллекторам. С должниками не имеют права общаться лица с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против личности, экономические преступления и преступления против госвласти и общественной безопасности. Помимо этого, коллекторской деятельностью не смогут заниматься микрофинансовые организации.

Законопроект об ограничениях в работе коллекторов появился после нескольких случаев нападений на должников. К примеру, в январе прошлого года в Ульяновске задержали коллектора, которого заподозрили в том, что он бросил бутылку с зажигательной смесью в дом должника. В результате инцидента пострадал двухлетний ребенок.