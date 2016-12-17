В Татарстане назвали «информационной атакой» сообщения о проблемах в банках

Власти Татарстана назвали «информационной атакой» утверждения о проблемах в республиканских банках, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

«В последнее время участились случаи получения жителями республики Татарстан информационных сообщений с призывами изымать средства из банков нашей республики, о закрытии банков и другой негативной информации. Данные сообщения не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять панику и напряжение в обществе», — говорится в сообщении.

«Официально заявляем, что ситуация в банковском секторе республики находится под контролем. У банков Татарстана достаточно капитала и ликвидных ресурсов для исполнения своих обязательств перед клиентами и осуществления расчетов», — добавляется в релизе.

Власти республики просят жителей не поддаваться панике и не распространять ложную информацию. Отмечается, что правовая оценка действиям организаторов данной информационной атаки будет дана компетентными органами.