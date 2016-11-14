В Советском районе Казани состоится мини-ярмарка вакансий

16 ноября в центре занятости населения Советского района Казани пройдет мини-ярмарка вакансий.

Соискателям предложат такие вакансии, как инженер технической поддержки контакт-центра, оператор отдела телемаркетинга, оператор контакт-центра, оператор группы удержания абонентов, официант, повар-универсал, электрик, водитель БМП, механик, наводчик танка, наводчик БТР, сапер, снайпер, менеджер, консультант, аппаратчик на химическое производство, инженер по закупкам, инженер по качеству, научный сотрудник (биология), клейщик, швея.

В мероприятии примут участие работники кадровых служб четырех предприятий и организаций: ООО «Трепаза-17», ПАО «Таттелеком», Отдел Военного комиссариата Республики Татарстан по Советскому району Казани, АО «КазХимНИИ».

Мини-ярмарка вакансий начнет свою работу в 9.00 по адресу: ул.Журналистов, 13а, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.