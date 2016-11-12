В России вырастут минимальные цены на коньяк

В следующем году может вырасти стоимость одного из самых популярных у россиян алкогольных напитков — коньяка. Переписать ценники в магазинах предложило Министерство финансов РФ.

Уведомление о подготовке такого законопроекта ведомство разместило на федеральном портале нормативных правовых актов.

По мнению авторов идеи, повышение минимальных цен на настоящий качественный коньяк приведет к сокращению подделок на рынке. А это значит, что россияне перестанут травиться паленым коньяком, производители смогут увеличить прибыль, а доходы бюджета вырастут.

При этом насколько вырастет цена, в уведомлении не указано. Сейчас она установлена на уровне 322 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Стоит отметить, что производители просят о повышении минимальной стоимости коньяка правительство уже давно, — действующий ценник, по их словам, гораздо ниже себестоимости выпускаемой продукции. По мнению официальных производителей, «минималка» должна составлять 400 рублей.

Увеличение цен позволит нарастить оборот качественного коньяка на 10-15 процентов. Это более четырех миллиардов рублей. В том числе резко снизятся объемы подделок на рынке, заявила ранее председатель Союза производителей коньяка (Союзконьяк) Ирина Бушина. По ее словам, сейчас 20 процентов коньяка на полках магазинов — фальсификат.

По популярности среди россиян коньяк стоит на четвертом месте — доля его продаж среди всех алкогольных напитков составляет 4,1 процента. На первом месте — пиво (41,4 процента), на втором — водка (38,1 процента), на третьем — вино (шесть процентов).

За девять месяцев этого года россияне купили, по данным Росстата, 7,4 миллиона дкл коньяка. Это на 2,3 процента меньше, чем годом ранее.