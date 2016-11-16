В Приволжском районе Казани открыли новый детский сад

Он называется «Йолдызлык» и рассчитан на 140 мест

Детский сад находится в микрорайоне «Солнечный город» по адресу ул.Баки Урманче, 11а. Общая площадь территории — более 2,5 тыс.кв. метров. Здесь сформировано 6 групп – одна разновозрастная, три с детьми 3-4 лет, и две группы 2-3 лет.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что администрация города будет продолжать делать все возможное, чтобы маленькие казанцы посещали хорошие, благоустроенные детские сады и школы.

Одним из направлений работы детского сада станет работа с детьми по коррекции речи. С ними будет заниматься штатный логопед.