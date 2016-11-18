19 ноября в Казани пройдет общегородская ярмарка вакансий, на которой будут представлены 30 предприятий и организаций. Соискателям работы предоставят также полную информацию о 14 тыс. вакансий, имеющихся в базе данных, сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Для участия в ярмарке заявились: «Казанский авиационно-технический колледж им. П. В. Дементьева», МУП «Водоканал», АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань»», ООО «Вкусная еда», ООО «Бахетле», ООО «Продуктовая лавка», АО «КазХимНИИ», МУП г.Казани «ПАТП № 2», ПАО «Таттелеком», Ассоциация кадрового менеджмента и другие предприятия и организации столицы.

Организаторы ярмарки приглашают посетить ее безработных граждан и тех, кто задумался о смене работы. К тому же, помимо предложений о вакансиях, на ярмарке можно будет получить консультации по вопросам трудового законодательства, самозанятости, государственных гарантий и профессионального обучения. Здесь же можно будет получить консультацию представителей пенсионного фонда и специалистов отдела социальной защиты.

Ярмарка вакансий начнет свою работу в 10.00 и завершится в 16.00 по адресу: г. Казань, пр. Победы, 141 (ТЦ «Мега»). Все услуги будут предоставляться бесплатно, подчеркнули в Минсоцзащиты РТ.