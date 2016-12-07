В Казани пройдет общегородская ярмарка вакансий

7 декабря в Казани состоится общегородская ярмарка вакансий. Работодатели предложат 1066 вакансий, часть из которых – для людей с ограниченными возможностями.

В мероприятии примут участие работники кадровых служб 30 предприятий и организаций города, среди которых АО «Санаторий Крутушка», ООО «Федеральная почтовая служба», ГАУЗ «Городская поликлиника №7», ГАУЗ «Городская поликлиника №3», МУ Отдел образования Управления образования ИКМО Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам, ПАО «Таттелеком» и другие.

Посетители ярмарки смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий, ознакомиться с информацией о вакансиях, проконсультироваться по вопросам труда и государственных гарантий, законодательства о занятости, социальной защиты и пенсионного обеспечения, медико-социальной экспертизы, профессионального обучения.

Ярмарка вакансий пройдет с 10.00 до 14.00 часов в гостинице «Шаляпин Палас Отель» (ул.Университетская, 27). Вход и все услуги для посетителей бесплатные, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.