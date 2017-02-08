В Казани появится Дом предпринимателя

Сегодня в Казанской ратуше в режиме работы «круглого стола» состоялось обсуждение концепции создания Дома предпринимателя.

Министр экономики Республики Татарстан Артём Здунов и заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани Иван Кузнецов представили предпринимателям концепцию создания Дома предпринимателя в республике, выбранное для его размещения здание, а также планируемый спектр решаемых им задач и предоставляемых услуг. Создаваться объект будет, в том числе с участием федерального софинансирования со стороны Минэкономразвития России, привлеченного по итогам участия республики в конкурсном отборе регионов на получение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства в 2017 году.

Целью мероприятия было открытое обсуждение с предпринимателями в формате «мозгового штурма» первоочередных задач, проблем и потребностей предпринимательства, на решение которых должен быть направлен новый объект инфраструктуры поддержки бизнеса, понимание их позиции и интересов.

Так, планируется, что Дом предпринимательства, с одной стороны, должен объединить в себе целый ряд услуг и сервисов, востребованных у бизнеса: государственные и муниципальные услуги, услуги организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и объединений предпринимателей, обучение, третейский суд, услуги почты и т.д. С другой стороны, на его территории будут созданы коворкинг зона, учебные залы и переговорные комнаты, которыми бизнес сможет воспользоваться.

Общение прошло в режиме живого диалога, каждый участник мероприятия смог высказать свое мнение по функционалу и возможностям создаваемого объекта.

В частности, предприниматели предложили данную площадку использовать для организации встреч предпринимателей, функционирования клуба, поскольку на сегодняшний день такая единая площадка отсутствует, а также подумать над созданием в ее рамках музея предпринимательства с демонстрацией лучших практик.

По итогам обсуждения было приято решение создать рабочую группу с участием активных предпринимателей, которая в течение месяца проработает техническое задание для создаваемого Дома предпринимателя.