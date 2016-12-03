В Казани официально открылся новый торговый центр «ГоркиПарк»

Сегодня состоялось официальное открытие нового торгового центра «ГоркиПарк», который в тестовом режиме работает уже три дня.

Общая площадь мола составляет 38 тыс. кв. м, на которых разместились более сотни арендаторов. Якорными из них являются магазин крупнейшей российской розничной сети «Лента» и гипермаркет мебели Hoff. Обе компании выступают новыми игроками рынка Казани.

В церемонии открытия «ГоркиПарк» принял участие замруководителя исполкома города Иван Кузнецов, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, замминистра промышленности и руководитель дирекции банка ВТБ по РТ Марьям Давлетшина.

Ленточку перед входом в «Ленту» перерезал замминистра промышленности и торговли РТ Денис Валеев, отметивший, что в магазине продается продукция 60 производителей из Татарстана. Главным конкурентным преимуществом «Ленты» является то, что супермаркет будет работать круглосуточно.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»:https://www.business-gazeta.ru/news/330688