В Казани неизвестные обстреляли здание Арбитражного суда РТ

Полицейские ищут людей, обстрелявших здание Арбитражного суда РТ, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» заместитель начальника пресс-службы Ленар Давлетшин.

14 ноября работники пришли в суд и заметили повреждения на двух окнах, расположенных на 2 этаже здания.

«Предположительно, неизвестные стреляли в окна из пневматического пистолета. Инцидент произошел в выходные, когда в здании работников не было. Сейчас полицейские просматривают камеры видеонаблюдения и устанавливают свидетелей», — сказал Ленар Давлетшин.