В Казань привезли новые красные автобусы

В три автотранспортные предприятия Казани привезли 108 новых красных автобусов. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Сообщается, что программа по обновлению подвижного состава общественного транспорта на 2016 год выполнена в полном объеме.

— Новые низкопольные автобусы марки «МАЗ 203» большой вместимости оснащены двигателем экологического класса «Евро-5», автоматической коробкой переключения передач, оборудованы для обслуживания людей с ограниченными возможностями, — говорится в сообщении.

Также обновляется и электрический городской транспорт. Ожидается, что до конца года в столицу Татарстана поступит еще 21 троллейбус.