В декабре в Казани откроется новый ТЦ «ГоркиПарк»

В начале декабря в Казани откроется новый торговый центр регионального масштаба «ГоркиПарк». Общая площадь объекта – 38 000 кв. метров, арендопригодная – 27 000 кв. метров. Девелопер — UD Group. Одними из первых смогут увидеть новый ТЦ участники федеральной конференции «Торговый центр будущего», которая пройдет в Казани 16 ноября.

ТЦ «ГоркиПарк» значительно отличается от других ТЦ в Казани современным дизайном и уникальной концепцией. Якорные арендаторы торгового центра – первый в Казани гипермаркет мебели и товаров для дома «Hoff», одна из крупнейших розничных сетей России «Лента», «М.видео», «Детский мир», здесь будет самый большой в России магазин «Кари», центр детского активного отдыха «Остров Сокровищ», а также фудкорт с четырьмя концепциями быстрого питания и рестораном.

Для Казани открытие ТЦ «ГоркиПарк» будет настоящим прорывом, так как последние несколько лет торговые объекты здесь практически не открывались, и рынок торгового девелопмента заметно устарел.

Источник: https://shopandmall.ru/news/V_dekabre_v_Kazani_otkroetsya_novyy_TC_GorkiPark