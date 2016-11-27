Украшение Казани к Новому году обойдется в 16,5 млн рублей

Власти Казани объявили аукцион на украшение столицы РТ к Новому году. Максимальная стоимость контракта — 16,5 млн рублей. Победителя тендера определят 16 декабря.

Исполнителю придется установить светодинамическую ель и оформить ряд объектов гирляндами. Эти работы должны завершиться до 31 декабря. Затем, с 14 по 21 января компания должна демонтировать ель, а до 30 января — световые украшения, говорится в конкурсной документации.

Так, елка «под ключ» (вместе с установкой и оформлением) и ее демонтаж обойдутся в 6,88 млн рублей. Это будет центральный городской объект. Она появится на Ярмарочной площади. Также в городе появятся в качестве украшений праздничные консоли.

На улице Марджани работы обойдутся в 3,34 млн рублей, на Булаке — 1,43 млн рублей. освещение также появится на ул. Кремлевской, на мосту Миллениум, части ул. Тихомирнова, Оренбурском тракте, в парке Тысячелетия, парке Горького, на площади перед театром Камала, Горьковском шоссе, на улицах Сибгата Хакима Каюма Насыри, в сквере на площади Свободы. Эти работы обойдутся в 4,88 млн рублей.

Источник :http://realnoevremya.ru/news/49256