Туристический потенциал Казани презентовали в Барселоне

Вчера в Барселоне состоялась презентация российских городов, принимающих игры Кубка конфедераций в 2017 году.

Свой туристический потенциал презентовали Казань, Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Почетным гостем мероприятия стал генеральный консул РФ в Барселоне Юрий Клименко, сообщили в Госкомитете РТ по туризму.

Также состоялось выступление эксклюзивного агента FIFA «Match Hospitality» в Испании — компании «CSM».

Мероприятие организовано ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму», в частности, испанским офисом «Visit Russia».