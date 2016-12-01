Татарстан поставит 14 вертолетов для транспортной лизинговой госкомпании

Холдинг «Вертолеты России» считает, что эта авиационная техника поспособствует развитию региональной и санитарной авиации.

В рамках международного форума «Транспорт России», холдинг «Вертолеты России» заключил соглашение с ПАО «ГТЛК» на поставку 10 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и 4 легких вертолетов «Ансат», производства Казанского вертолетного завода. Контракт также предусматривает поставку 13 вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. Документ подписали заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Александр Щербинин и генеральный директор «ГТЛК» Сергей Храмагин.

«Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией – это значимое событие для холдинга «Вертолеты России», который заинтересован в повышении транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации. «ГТЛК» занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить вертолеты ПАО «ГТЛК» уже до конца 2017 года», — заявил после подписания Щербинин.

Вертолеты типа Ми-8 – самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны и могут эксплуатироваться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Кроме того, вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач. Легкий двух двигательный многоцелевой вертолет «Ансат» рассчитан на 7-9 мест и обладает самой просторной кабиной в своем классе. Машина может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелет на расстояние свыше 500 км. Вертолет в зависимости от комплектации может использоваться для пассажирских перевозок, транспортировки грузов, санитарных, аварийно-спасательных задач, а также в качестве учебно-тренировочного и патрульного вертолета.

Контракт позволит казанскому вертолетному заводу улучшить финансовые показатели. КВЗ за 9 месяцев 2016 года получил 883 млн рублей чистого убытка, выручка сократилась вдвое — до 18,1 млрд рублей, себестоимость — на 24,5%, до 10,4 млрд рублей. Предприятие планирует в течение двух лет восстановить объемы производства, в том числе и за счет гражданской продукции.

«У нас сейчас очень активно производится «Ансат» в различных модификациях, и мы стараемся выйти на российский рынок прежде всего с этим вертолетом. В ближайшие 2 года нужно вывести вертолет Ми-38. С ним у нас появляется довольно широкая линейка. Это вселяет уверенность в коллективе, что при срыве заказов на одну продукцию, будут появляться заказы на другую, и риски уменьшатся от таких перепадов», — говорил ранее генеральный директор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай.

В текущем году КВЗ планирует продать около 70 вертолетов (77 в 2015 году). В 2017 году портфель заказов ожидается в том же объеме. Ранее ежегодно компания производила около 100 вертолетов.

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http://rt.rbc.ru/tatarstan/30/11/2016/583eabb59a7947b9af331ff9