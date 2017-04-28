Срочное снятие запрета на выезд — реально

связи с предстоящими майскими праздниками в целях ускорения процедуры снятия запрета на выезд из Российской Федерации должникам, исполнившим свои обязательства по исполнительным производствам, Управлением запланировано проведение следующих мероприятий.

В период с 28 апреля по 9 мая включительно в международных аэропортах «Казань» и «Бегишево» будет организовано дежурство судебных приставов для оказания помощи гражданам, вылетающих за границу, разъяснения последствий уклонения от уплаты задолженности и порядка оплаты, консультаций по исполнительным производствам.

В случае погашения гражданином задолженности на месте, постановление о запрете выезда будет отменяться в экстренном порядке. Тот же механизм будет работать в случае, если гражданин долги погасил, но постановление о запрете выезда еще не отменено или не поступило в Пограничную службу.

Таким образом, ФССП России предоставит гражданам в праздничные дни возможность решить вопросы с ограничением права на выезд из страны непосредственно на пунктах прохождения Государственной границы России. С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» выезжающих будут информировать о наличии задолженности и давать подробные разъяснения должникам о порядке их дальнейших действий.

Отметим, что основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Таким образом, должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности и т.п.).

Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса судебные приставы категорически не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, немедленно обратиться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте ФССП России и проверить себя на наличие долга.