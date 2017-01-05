С начала января в Казани выпало 30% от месячной нормы осадков

С начала зимы в Казани выпало уже более 60% снега от нормы, а за первые же дни января – 30% от месячной нормы. Об этом говорится на официальном портале мэрии города.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин проверил как работают городские службы по уборке снега. Председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев доложил Метшину, что подрядные организации работают без выходных, с 1 по 3 января средний выход техники составил 410 единиц из 550 имеющихся. Он также рассказал, что за первые дни января вывезено порядка 20 тысяч тонн снега, всего же с начала зимнего периода вывезено более 215 тысяч тонн.

По словам Куляжева, техники для уборки хватает. Метшин поручил продолжить работу. «В праздники задача такая, чтобы дороги были расчищены. Чтобы рабочая неделя началась в обычном для дорожников, личного и общественного транспорта режиме», – отметил мэр.

По мнению Метшина, для уборки территории необходимо взаимодействовать с населением: делать объявления, созваниваться со старшими по дому, чтобы жители убирали машины во дворах.