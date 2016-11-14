Рустам Минниханов пригласил индийские ИТ-компании в Иннополис

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в России Панкаджем Сараном.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между республикой и Индией. Так, Минниханов отметил, что республика заинтересована в продвижении продукции своих предприятий: судов, газоперекачивающих оборудований, шин, компрессоров, медицинских инструментов, машиностроительной и нефтехимической продукции. Индия же может увеличить поставки своих товаров, в том числе — чая, кофе, пряностей, текстиля и прочее.

Также Рустам Минниханов заявил, что Татарстан ставит перед собой задачу стать ведущим центром страны по ИТ-технологиям и пригласил индийские технологические компании посетить особую зону и ознакомиться с её возможностями, говорится на сайте правительства РТ.

«Сегодня Индия заинтересована в расширении двустороннего сотрудничества с Татарстаном по многим направлениям. Наша страна активно взаимодействует с компанией «КАМАЗ» и Казанским вертолётным заводом. Я уверен, что в будущем мы можем взяться за более амбициозные проекты», — заявил посол.

По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Индии составил 540 млн долларов США.