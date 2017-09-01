Рустам Минниханов поздравил мусульман Татарстана с праздником Курбан-байрам

«Пусть наши души всецело распахнутся перед Аллахом, а наши благие дела сделают нас духовно богаче и чище!», – говорится, в частности, в поздравлении.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

«Дорогие мусульмане Татарстана! Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с благословенным праздником жертвоприношения Курбан-байрам!

Сегодня, когда миллионы мусульман всего мира благодарят всемилостивого Аллаха за его благодеяния, как никогда, ощущается стремление верующих к миру и единству. Все мы – и те, кто совершает искупительный хадж, и те, кто празднует Курбан-байрам у родных очагов, ждем и надеемся, что Всевышний услышит наши искренние молитвы и даст нам веры и сил творить добрые дела, подавая благочестивый пример нашим детям и внукам.

Вечные ценности, исповедуемые мусульманами, христианами и представителями других традиционных религий, составляют основу человеческого бытия, воспитывая высокое чувство ответственности за наши семьи, будущее республики, страны и всей мировой цивилизации. В Татарстане, ставшим общим домом для людей многих национальностей и вероисповеданий, Курбан-байрам является одним из наиболее почитаемых и широко отмечаемых праздников.

Открытие в эти благословенные дни Болгарской исламской академии являет собой яркий пример эффективной, слаженной работы представителей органов власти всех уровней и широкой общественности, меценатов и благотворителей.

Пусть наши души всецело распахнутся перед Аллахом, а наши благие дела сделают нас духовно богаче и чище!

Сердечно желаю вам, уважаемые татарстанцы, милости Всевышнего, жизненного оптимизма, счастья, здоровья и благополучия!» – говорится в поздравлении.