Путин: ЦБ РФ активно работает с руководством Татарстана по проблемам в банковском секторе

Центробанк активно работает с руководством Татарстана по проблемам в банковском секторе, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Насколько мне известно, ЦБ активно работает с руководством Татарстана. Президент Татарстана, правительство Татарстана, а эта республика у нас с точки зрения развития и по многим другим вопросам является одним из лидеров среди субъектов РФ, они совместно с Банком России работают. Ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц. Работа Центрального банка и руководства Татарстана продолжается, и продолжается достаточно гармонично», — сказал Путин.

Напомним, 15 декабря Центробанк в связи «с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков» ввел в Татфондбанк временную администрацию на шесть месяцев, а 23 декабря такие же меры были приняты в отношении ИнтехБанка. Выплаты вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка начнутся 26 декабря и 13 января соответственно.