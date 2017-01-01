Путин поручил выделить субсидии на проведение чемпионата мира Worldskills в Казани

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 апреля 2017 года принять решение о выделении субсидий на проведение международных и национальных соревнований по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять решение о предоставлении начиная с 2017 года субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», направляемых: на подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году в г. Казани; на организацию и проведение национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; на подготовку национальной сборной России к международным чемпионатам по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и обеспечение ее участия в этих чемпионатах; на популяризацию и развитие движения «Молодые профессионалы», — говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено к 30 марта 2017 г. обеспечить привлечение союза Worldskills Russia к разработке новых и доработке действующих профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с учетом стандартов Worldskills.

Помимо этого, президент поручил привлечь ОАО «РЖД» и ПАО «Аэрофлот» к участию в популяризации движения «Молодые профессионалы» на безвозмездной основе на период подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills в 2019 году.

К 30 марта Путин ждет доклад кабмина о создании на территории инновационного центра «Сколково» филиала союза Worldskills Russia, который займется подготовкой и повышением квалификации преподавателей и экспертов для проведения национальных, отраслевых и региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить широкое освещение в федеральных средствах массовой информации национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, такая же рекомендация дана властям субъектов РФ в отношении региональных СМИ.

Повышение квалификации преподавателей

Президент поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии союза Worldskills Russia обеспечить ежегодное повышение квалификации не менее чем пяти тысяч преподавателей учреждений среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов Worldskills. Кроме того, поручено внедрить демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.

Минобрнауки, Минкомсвязи, Минтрансу, Минсельхозу при участии союза Worldskills Russia поручено привлечь учащихся подведомственных образовательных организаций к участию в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, а также создать в них специализированные центры компетенций, аккредитованные по стандартам Worldskills Russia.

Минкомсвязи, Минстрою, Минсельхозу, Минэнерго, Минтрансу поручено организовать проведение ежегодных отраслевых чемпионатов по профессиональному мастерству и обеспечить использование стандартов Worldskills при повышении квалификации рабочих кадров и специалистов, занятых в сфере информационных технологий и связи, строительства, сельского хозяйства, энергетики, транспорта.

Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано к 15 апреля установить порядок поощрения победителей и призёров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills, а также их наставников.

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