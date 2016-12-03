Почти 12 миллиардов рублей в Татарстане выделят на строительство и ремонт дорог

На реализацию программ дорожных работ в республике Татарстан в 2017 году планируется выделить 11,7 млрд рублей. Об этом сегодня на совещании в Доме правительства заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.

Планируется, что из общей суммы 1,7 млрд рублей будет потрачено на строительство новых дорог, 4,9 млрд рублей направят на ремонт покрытий. Также проработаны программы по ремонту дорог на подъездах к социальным объекта и обустройству пешеходных участков, заключены договоры на содержание дорог.