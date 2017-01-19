Песков: Шаймиев и Путин не обсуждали договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения, что на встрече Владимира Путина и Минтимера Шаймиева шло обсуждение договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном.

«Нет. Об этом речи не шло», — приводят «Известия» ответ Пескова на вопрос о соглашении между Москвой и Казанью.

Напомним, что сегодня Путин подарил Шаймиеву карту Тартарии 17-го века к 80-летию первого президента Татарстана.

Ранее сообщалось, что на этой встрече главы государства и госсоветника РТ будут обсуждаться условия продления договора о разграничении полномочий. В частности говорилось о сохранении слова «президент» в названии должности первого лица республики.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/53822