Новым помощником президента Татарстана стал экс-мэр Казани Камиль Исхаков

Бывший мэр Казани Камиль Исхаков назначен помощником президента РТ. Соответствующее постановление подписал Рустам Минниханов.

В новой должности Исхаков будет заниматься вопросами, связанными с Болгарской исламской академией.

Камиль Исхаков занимал должность мэра Казани с 1989 по 2005 годы. Затем он в течение двух лет работал полпредом президента РФ на Дальнем Востоке, в 2008 году – заместителем министра регионального развития Российской Федерации по Дальнему Востоку и Забайкалью. В 2008-2011 годах был постоянным представителем РФ при Организации «Исламская конференция» (после 2011 года – Организация исламского сотрудничества) в Джидде.

Болгарская исламская академия должна стать религиозно-образовательным центром, готовящим кадры в области исламского богословия. Стоимость ее создания оценивают в 1 млрд рублей. Напомним, сегодня стало известно, что 500 млн рублей на ее строительство пожертвовал российский олигарх Алишер Усманов, занимающий третью позицию в российском списке Forbes.