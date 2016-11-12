Нефть дешевеет более чем на 3% на фоне прогноза ОПЕК

Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение и падают более чем на 3% на фоне прогноза ОПЕК по спросу и поставкам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.01 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,05% — до 44,44 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,22% — до 43,22 доллара за баррель.

Ранее ОПЕК незначительно снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году — на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрьским прогнозом, до 95,55 миллиона баррелей в день. Прогноз на 2016 год при этом остался неизменным – в среднем на уровне 94,4 миллиона баррелей в день.

В то же время ОПЕК понизила прогноз поставок нефти в 2016 году из стран, не входящих в организацию, на 0,1 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущей оценкой — до 56,2 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, показатель по итогам года снизится на 0,78 миллиона баррелей в день с уровня 2015 года. Прогноз поставок на 2017 год также пересмотрен в сторону понижения — на 0,11 миллиона баррелей в сутки, до 56,43 миллиона баррелей в день.

Данное сообщение ОПЕК слегка усилило снижение мировых цен на нефть, вызванное прогнозом МЭА. Согласно ноябрьскому докладу агентства, страны ОПЕК в октябре нарастили совокупную добычу нефти на 230 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем — до 33,83 миллиона баррелей в день. В годовом выражении в октябре добыча странами ОПЕК выросла почти на 1,3 миллиона баррелей в день.