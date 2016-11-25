«NEFIS» не откроет каток у «Казань-Арены»

В этом году обустройством «Народного катка» у футбольного стадиона «Казань-Арена» займется руководство стадиона. Об этом пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя PR-отдела ГК «Нэфис» Айгуль Мирзаянову.

«Группа «Нэфис» была полностью готова продолжать проект «Народный каток NEFIS» и в сезоне 2016/2017. В этом году руководство «Казань-Арены» взяло на себя инициативу строительства катка», — заявила она.

Напомним, в прошлом году «Народный каток» посетили 85 тыс. человек. Это на 18 тыс. больше показателей 2014 года.