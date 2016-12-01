Наталья Починок назвала гениальным проект для первоклассников «Дневник добрых дел»

Уникальным назвала сегодня на пленарном заседании форума «Добрая Казань» проект «Дневник добрых дел» ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Выступая на пленарном заседании форума, Наталья Починок призналась, что была удивлена и потрясена этим гениальным начинанием. «Это уникальный, очень яркий и в то же время простой шаг, который уже со школьной скамьи показывает маленьким детям, их родителям, окружению, что делать добро правильно», — отметила гостья, подчеркнув воспитательную функцию, которую выполняет этот проект.

Напомним, 1 сентября все 14 тыс. первоклассников столицы Татарстана получили в подарок«Дневник добрых дел». В дневнике есть маленькие рассказы, пословицы о доброте, примеры добрых дел можно найти и на картинках на полях дневника. Первоклассники могут каждый день записывать в дневнике, какие добрые дела они сделали, и приклеивать на страницы книги соответствующие значки.

Спикер подчеркнула, что воспитывать культуру благотворительности нужно с рождения, в семье, в системе общего образования в школе и поддерживать и развивать в системе среднего и высшего образования.

Ректор Российского государственного социального университета уверена, что уже сейчас Казань является передовым городом, флагманом развития благотворительности как комплексной системы. «Мы всегда дискутируем, насколько равноудаленными должны быть благотворительные НКО, власть, корпорации, образовательные учреждения. Здесь представлен единый стержень и объединение усилий всех сопричастных к вопросу развития благотворительности элементов», — сказала она.

Особо Наталья Починок отметила поддержку, которую оказывают благотворительной деятельности власти Казани и республики, добавив, что важно, чтобы вектор развития благотворительности исходил от руководства региона и муниципальной власти. «В вашем городе есть четкое видение роли и места некоммерческих организаций, связь с бизнес-структурами и яркий отклик граждан, — добавила она. — Мне бы очень хотелось, чтобы этот уникальный пример, комплексную систему, которую мы запускаем и обсуждаем сегодня, тиражировали в других регионах».

Ректор Российского государственного социального университета обратила внимание и на богатый опыт Татарстана и ее столицы в развитии волонтерской деятельности, чем поспособствовали такое крупные события, как Универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта.

Что касается проблемных моментов, спикер отметила, что не хватает единого вектора на уровне государства. По ее словам, такие проекты, как урок добра, волонтерства и другие запускаются на основе локальный решений, в стране они пока не стали регулярной практикой в воспитательной работе. В то же время, как добавила Наталья Починок, в настоящее время предпринимаются шаги по созданию масштабных федеральных проектов.