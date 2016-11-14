Набиуллина пообещала российской экономике еще три непростых года

Восстановление российской экономики может растянуться во времени, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, признаки восстановления уже наметились, но Россию ждут три непростых года.

В 2017 году ЦБ ожидает небольшой прирост ВВП, отметила она. «Но мы видим, что процессы и в разных отраслях, и в разных регионах все еще очень неоднородны и неустойчивы», — подчеркнула глава Банка России.

Три непростые года

Восстановление экономики может быть растянуто во времени, поскольку факторы должны быть иными, чем до падения цен на нефть, считает Набиуллина.

«Мы все это прекрасно понимаем и говорим о смене модели поведения экономики, модели развития экономики», — сказала она.

Самым важным итогом двух лет адаптации к новым условиям, по ее словам, стало то, что российская экономика начала нащупывать новую модель роста.

«Задача Центрального банка здесь — поддержать этот процесс, обеспечить стабильные финансовые условия для формирования внутренних источников инвестиций», — добавила Набиуллина.

При этом в ближайшие три года внешние и внутренние условия останутся непростыми. «Мы не ждем пока существенной перестройки экономики и повышения ее потенциала», — заявила она.

Опасность быстрого снижения ставок

Глава Центробанка отметила, что главной проблемой остается инфляция, которая обгоняет по значимости для россиян все остальные экономические проблемы. Поэтому, по ее словам, денежно-кредитная политика Центробанка должна оставаться «умеренно жестокой».

Набиуллина назвала опасным идеи о быстром снижении ставок, о накачивании экономики дешевыми деньгами, льготном финансировании избранных проектов, поскольку это может привести к ускорению инфляции, обесцениваю доходов людей, росту долговой нагрузки предприятий, «что несет в себе риски для экономической стабильности и может привести даже к финансовым пузырям, их лопанию и так далее».

Такая политика не поможет перейти к новой модели экономического роста, а законсервирует уже обнаружившую свою неэффективность нынешнюю модель. В таком случае возможен кратковременный всплеск экономических показателей, но он не будет связан ни с повышением конкурентспособности, ни с повышением эффективности экономики, подчеркнула глава ЦБ.

«Затем неизбежно наступит спад, наша страна останется у разбитого корыта и потеряет время, которое могло быть использовано для создания условий для качественного роста», — сказала она.

Таким образом, быстрое снижение ставок может несколько облегчить условия работы бизнеса, но это будет сделано за счет обеднения населения. «Это, на наш взгляд, не та цена, которую наше общество готово заплатить», — отметила Набиуллина.

По ее словам, снижать ставки для бизнеса надо не за счет населения, а на базе снижения инфляции. Именно поэтому цель денежно-кредитной политики Банка России — это обеспечение ценовой и в целом макроэкономической стабильности, снижение инфляции до 4% в 2017 году и поддержание ее вблизи этого уровня, подчеркнула председатель ЦБ, напомнив, что сейчас инфляция замедлилась до 6,1% в годовом выражении.

«Стабильность и предсказуемость финансовых условий не менее важны, чем сам уровень ставок. Особенно важно не допустить ситуации — будет хуже — когда потребуется обратное движение ключевой ставки, что только усилит неопределенность для бизнеса. Нам важно сохранять поступательность, последовательность и обоснованность снижения ставок», — заключила она.