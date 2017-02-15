На 6 тысяч многодетных казанских семей дают 1,5 тысячи земельных участков

Полторы тысячи земельных участков получат в первом полугодии казанские многодетные семьи. По данным комитета земельных и имущественных отношений, в ближайшее время будут сформированы 400 участков (общая площадь — 53 га) восточнее поселка Каймары Высокогорского района и 1100 участков (177 га) севернее поселка Сокуры Лаишевского района. Однако на всех желающих бесплатной земли снова не хватит.

Как сообщили «Вечерней Казани» в КЗИО, всего с начала формирования очереди за бесплатными земельными участками — 8 декабря 2011 года — в нее было включено 9276 казанских многодетных семей, но лишь около трех тысяч из них землю уже получили или оформляют свои участки. А более шести тысяч находятся в режиме ожидания. И когда дождутся — неизвестно, ведь сроки, когда чиновники возьмут в работу следующие так называемые пусковые комплексы в тех же Сокурах, Каймарах, а также в Больших Дербышках (для семей, в которых не менее 4 детей) и рядом с Константиновкой (для семей, в которых не менее 5 детей), пока даже не намечены.

— Мы землю в ближайшее время, похоже, опять не получим, хотя в очереди на нее стоим уже три года, — рассказал корреспонденту «ВК» отец троих детей Альберт Хабибуллин. — Моя супруга Ильсия подала документы на получение участка сразу после рождения младшего сына. С тех пор мы в списках числимся две тысячи какими-то — уж и не помню точно. Движения практически нет.

Альберт говорит, что зарабатывает неплохо и смог бы построить дом для своей семьи, если б была земля по карману, но увы. В итоге многодетной семье приходится ютиться по съемным квартирам:

— Обидно столько лет тратить на это деньги. Ведь по закону земля должна предоставляться многодетным в течение года после обращения. И еще один обидный нюанс. Казгорисполком в соответствии с действующим законодательством пять лет назад принял постановление «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на территории муниципального образования города Казани», то есть подразумевается, что земля нам должна предоставляться по месту регистрации — в Казани или хотя бы поближе к городу. А нас отправляют в Лаишевский, в Высокогорский районы! Тем самым создают нам проблемы на будущее, в том числе транспортную…

Многодетные казанцы, которые уже получили и осваивают земельные участки вдали от города, успели столкнуться с этими проблемами. Председатель общественной организации многодетных семей «Семейный городок» Денис Чесноков направил замруководителя Казгорисполкома Рустаму Нигматуллину письмо, в котором сообщил об острой потребности в регулярном автобусном сообщении между Казанью и поселком Каймары. Сейчас сообщения между Казанью и Каймарами нет даже в летнее время. Чесноков предлагает в мае запустить в тестовом режиме автобус «через населенные пункты Яшь-Кеч, Каймары, участки, выделенные многодетным семьям, а завершить маршрут деревней Чернышевка».

— Автобус нам очень нужен, — говорит жена Дениса Светлана. — Это еще один шаг по созданию условий для нормальной жизни наших семей на выделенной земле. Слава богу, недавно подвели электричество. Электроэнергия для нас в прямом смысле жизнь: теперь можно пользоваться электроинструментами, бурить скважины, ставить насосы для воды, скорее строить дома и вселяться. Ведь многие многодетные ютятся в маленьких квартирках вместе со старшим поколением, им хоть куда-то надо поскорее съехать.

Источник: Вечерняя Казань