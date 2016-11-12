Минниханов встретился с производителями батончиков Mars

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстана, в ходе своего визита в США в рамках мероприятий Американо-Российского делового совета в Сан-Франциско, провел встречу с руководством кондитерской компании Mars. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам Минниханова, Татарстан может предложить очень выгодные условия для размещения производственных мощностей компании.

Он отметил, что «со своей стороны мы готовы оказать любое содействие». По словам Мэри Латимер, главы подразделения компании Mars по инвестициям и глобальным продажам, приоритет производителя — локализация производства.

Латимер отметила, что «в компании хотели бы рассмотреть использование продукции сельскохозяйственных предприятий Татарстана для производства пищевых продуктов и кормов для домашних животных».

В ответ Минниханов поручил создать рабочую группу, которая в соответствии со стандартами качества компании Mars, предложит варианты сотрудничества с Татарстаном.